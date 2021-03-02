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Спортивные новости

Шведские лыжницы раскритиковали ударившего соперника эстонца

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Лыжницы сборной Швеции Мая Дальквист и Фрида Карлссон отреагировали на произошедшее в спринтерской эстафете на чемпионате мира — 2021.

Внимание спортсменок привлек эпизод, когда эстонский лыжник Марко Килпа умышленно нанес удар кулаком представителю команды Великобритании Джеймсу Клагнету.

«Боже мой. Что он делает? Это ненормально. Кажется, британец немного подавлен. Он ничего не делал, а потом его бьют», — цитирует Дальквист Expressen.

«Это что, боксерский поединок? Если бы это произошло со мной, я бы сняла перчатки и дала отпор», — добавила Карлссон.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не вынесла Килпе предупреждение. Сам он не заявил, что не понял мотивировки и назвал случившееся обычным инцидентом во время гонки.

Ранее сообщалось, что Дальквист заметили целующейся с американским лыжником на ЧМ.

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