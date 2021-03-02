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Спортивные новости

В АПЛ зафиксированы новые случаи коронавируса

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Английская премьер-лига (АПЛ) отчиталась о результатах тестирования на коронавирус в клубах.

Согласно официальному заявлению лиги, в период с 22 по 28 февраля тестирование прошли 2733 футболистов и членов команд. Два из них дали положительную реакцию, однако конкретных подробностей АПЛ предоставлять относительно заразившихся лиц не будет. Заболевших изолируют на десять дней.

Предыдущее тестирование также выявило два положительных результата.

Ранее сообщалось, что игроки АПЛ будут обязаны отбывать карантин после возвращения из-за границы.

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