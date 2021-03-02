Алаба может отказать «Реалу» в пользу «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему не определился со своим будущим клубом.

В конце сезона у 28-летнего австрийца заканчивается контракт с мюнхенцами, который он продлевать не намерен. Основным претендентом на футболиста называется мадридский «Реал», однако недавно представители Алабы провели переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Как пишет tz.de, парижане сделали конкретное предложение игроку и пообещали ему место в основном составе команды. В «Реале» подобные условия Алабе предложить не готовы, учитывая то, что на его позиции у «сливочных» выступают Каземиро и Тони Кроос.

В нынешнем сезоне Алаба провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от подписания Алабы.