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Спортивные новости

Голы Анисимова и Дадонова принесли «Оттаве» победу над «Калгари» в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на домашнем льду «сенаторов», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Артем Анисимов, для которого этот гол стал первым в сезоне, и Евгений Дадонов. Защитник Никита Зайцев сделал результативную передачу, Артем Зуб заработал коэффициент полезности +1.

Защитник «Флэймз» Никита Нестеров завершил встречу с показателем полезности -2, вратарь Артем Загидулин весь матч провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:2
1:0 — Анисимов (Штюцле) – 26:22'
2:0 — Батерсон (Норрис, Штюцле) – 28:26'
2:1 — Лучич (Баклунд) – 30:20' (5x4)   
3:1 — Батерсон – 31:44'   
4:1 — Уайт – 56:19' (en)   
5:1 — Дадонов (Шабо, Зайцев) – 57:47'

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