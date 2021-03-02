«Каролина» Свечникова обыграла «Флориду» Бобровского в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» уступил »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский всю встречу провел на скамейке запасных.

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности 0.

Ранее «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:3 (овертайм)

0:1 – Песке (Бин, Нечас) – 13:35' (5x4)

1:1 – Ватрано (Барков, Вераге) – 44:40'

2:1 – Луостаринен – 56:51'

2:2 – Трочек (Нидеррайтер, Нечас) – 58:27' (6x5)

2:3 – Нечас (Ахо) – 61:59' (4x4)