Чемпионат мира по кикбоксингу не состоится в Москве из-за санкций

Чемпионат мира по кикбоксингу 2021 года, который должен был пройти в Москве, не состоится.

Как сообщила в своем заявлении пресс-служба Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO), это связано с санкциями в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на фоне допингового скандала, запрещающими проводить на территории России мировых турниров.

О новом месте проведения соревнований будет объявлено дополнительно, предположительно — в марте. Турнир запланирован на 5-14 ноября.

Ранее сообщалось, что чемпион России по кикбоксингу арестован за перестрелку в «Москва-Сити».