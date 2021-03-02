Чемпион мира Кершоу дал оценку ситуации Большунова и Ретивых

Чемпион мира 2011 года Девон Кершоу поделился мнением относительно случившегося между российскими лыжниками Александром Большуновым и Глебом Ретивых.

После финиша спринтерской эстафеты, где сборная России завоевала бронзу, Большунов не подошел к Ретивых. На заключительном этапе, перед котором российская команда лидировала, Ретивых уступил борьбу за золото и серебро Йоханнесу Клебо и Йони Мяки.

«Что сказать о Большунове? Он «убийца». Он хочет золото. Он выдает отличную гонку и разочарован, но в нем живет такой огромный дух соперничества. Такое мы видели много раз прежде. Было слегка разочаровывающе видеть это, честно говоря. Это командные соревнования. Они взяли медаль. Но я понимаю его разочарование», – цитирует Кершоу Dagbladet.

Ранее Никита Крюков встал на защиту Большунова по поводу случая с Ретивых.