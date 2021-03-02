Экс-тренер сборной России заявил об улучшении состояния Романцева

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о текущем состоянии легенды московского «Спартака» Олега Романцева.

По его словам, самое страшное уже позади.

«Романцев сказал, что через пару дней его будут переводить в общую палату. Провели определенные мероприятия, в данный момент он в очень хорошем настроении. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления», — сказал Гершкович в интервью «Чемпионату».

Ранее бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился информацией о состоянии экс-наставника клуба Олега Романцева.