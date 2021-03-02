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Спортивные новости

Экс-тренер «Спартака» Романцев: чувствую себя хорошо

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, перенесший экстренную оперцию на сердце, рассказал в интервью РБК о своем состоянии.

По его словам, врачи чудом успели сохранить ему жизнь.

«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач сказал, что чудом успели — у меня предынфарктное состояние уже давно было. Я не обращал внимания, думал, возраст», — сказал специалист.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.

Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович выступит с музыкальным номером на фестивале в Сан-Ремо.

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