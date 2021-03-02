«Сент-Луис» без Тарасенко и Барбашева обыграл «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Анахайм Дакс».
Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Дэвид Перрон, Дакота Джошуа и Захари Сэнфорд, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Райан Гецлаф и Исак Лундстрем, сделавший хет-трик.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».