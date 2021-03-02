Тренер «Арсенала» Артета не рассматривается в качестве преемника Кумана

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета не рассматривается в качестве преемника Роналда Кумана на посту наставника «Барселоны». Об этом сообщает Diario Sport.

По словам Рафы Юсте, который входит в штаб кандидата в президенты «блауграны» Жозепа Бартомеу, с испанским специалистом никаких бесед на тему назначения в стан сине-гранатовых не проводилось.

«Я полностью опровергаю это. Я желаю Куману удачного сезона. Он работает смело — делает ставку на местных воспитанников, и все это без президента. Это заслуживает похвалы», — сказал Юсте.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может принять участие в летней Олимпиаде в Токио.