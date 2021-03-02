Главврач сборной России рассказал о предстоящей операции у лыжника Спицова

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман рассказал о предстоящей операции у Дениса Спицова, который сломал руку во время тренировки на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на операционный стол спортсмен попадет 6 марта.

«Денису, скорее всего, светит операционное лечение, фиксация костей пластинами или болтами, это уже решит хирург. Дальше будет восстановление. Планируем его завершить к старту чемпионата России», — сказал Эрлихман.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на травму лыжника Дениса Спицова .