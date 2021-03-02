В Воронеже юный хоккеист получил тяжелую травму и 40 минут ждал скорой

11-летний хоккеист «Бурана» получил тяжелую травму во время игры на первенство Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает «Комсомольская правда — Воронеж».

По ходу игрового эпизода игрок потерял сознание и на протяжении двух-трех минут не мог прийти в себя.

Очевидцы события заявили, что бригаду скорой медицинской помощи пришлось ждать около 40 минут. В настоящее время хоккеист находится в реанимации под капельницей.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Анахайм Дакс».