Кадыров опроверг заявление бойца UFC Чимаева о завершении карьеры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявление бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева о завершении карьеры. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Чиновник позвонил спортсмену и убедил того не уходить из смешанных единоборств (ММА).

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире!

И если фанатам нужно ждать его возвращения, то мы все с трепетом и терпением будем это делать», — сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт не поверил заявлению Хамзата Чимаева о завершении профессиональной карьеры.