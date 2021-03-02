Вяльбе подвела итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Лучшей среди отечественных спортсменок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.

«Безусловно, самые обидные это 4-е и 5-е места, особенно когда такой маленький разрыв. Мне кажется, Татьяна выполнила свою программу. Понятно, что она побежит в эстафете и в гонке на 30 км, в целом ее состояние — самое лучшее в команде», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Функционер отметила, что Сорина слишком поздно начала добавлять по ходу дистанции.

29-й в индивидуальной гонке финишировала Юлия Ступак. Вяльбе заявила, что после финиша спортсменка пожаловалась ей на свое самочувствие.

«Она говорит, что по состоянию какие-то качели, позавчера себя хорошо чувствовала, сегодня вообще никак. У них должна быть серьезная разборка в команде, они не готовы к чемпионату», — сказала глава ФЛГР.

Также функционер добавила, что Мария Истомина, занявшая 28-е место, провела достойную гонку.

«Ну нет у нас таких боеспособных девчонок, чтобы все четыре вышли и боролись», — отметила Вяльбе.

Оценивая выступление Натальи Непряевой (12-е место), функционер напомнила о травме спортсменки перед стартом мирового первенства.

«В очередной раз говорю, она прибавляла в конце, но травма все-таки была серьезной», — заявила глава ФЛГР.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее норвежское издание Dagbladet отреагировало на заявление Вяльбе о необходимости ввести запрет на соцсети в национальной команде.