Ученица Тутберидзе одержала победу в юниорском финале Кубка России

Фигуристка Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России среди юниоров.

Ученица Этери Тутберидзе по сумме двух программ получила 241,04 балла. Второй стала представительница ЦСКА Софья Самоделкина (223,67). Третье место заняла еще одна подопечная Тутберидзе Аделия Петросян (204,22).

Финал Кубка России проходит в Москве на арене «Мегаспорт». «Газета.Ru» провела тестовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее был объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

Фигурное катание. Кубок России. Юниорки. Финал

1. Софья Акатьева — 241,04;

2. Софья Самоделкина — 223,67;

3. Аделия Петросян — 204,22.