Лыжница Сорина оценила свой результат в индивидуальной гонке на ЧМ

Российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о своем выступлении в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсменка пришла к финишу пятой и стала лучшей среди россиянок. По словам Сориной, она рассчитывала, что ей удастся отработать последний подъем.

«Но соперницы сегодня были сильнее. Начинала сразу, не было сильного запаса. Хотелось сильно работать с первых метров», — цитирует Сорину «Матч ТВ».

Лыжница добавила, что выжала из себя максимум в гонке.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление россиянок в индивидуальной гонке.