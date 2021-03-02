Отец финского лыжника оправдался за слова о «снятии скальпа с русских»

Отец финского лыжника Йони Мяки Теро Мяки объяснил свои слова, сказанные после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

После гонки, в которой финны опередили россиян и заняли второе место, отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз».

Теро Мяки сказал, что не сказал ничего унизительного в адрес россиян.

«Если Йони может сделать такой трюк и победить такого крутого парня, как Ретивых, на финальной прямой, то это дань уважения Глебу. Его ценят как жесткого соперника», — цитирует Мяки Iltalehti.

Отец финского лыжника напомнил, что его сын проиграл Ретивых на чемпионате мира — 2019 в австрийском Зеефельде.

«Для нас это не обычное дело, это большое событие. Я был в Зеефельде. Та гонка была напряженной, и уже тогда было известно, что Ретивых — тяжелый соперник. Теперь Йони снял с него скальп, то есть, в хорошем смысле, победил сильного лыжника, вот и все», — добавил Мяки.

Финн заявил, что его слова неправильно поняли.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил Теро Мяки за слова о «снятии скальпа с русских».