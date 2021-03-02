Хачанов успешно стартовал на теннисном турнире в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме.

Во встрече первого раунда россиянин одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

В следующем круге Хачанов встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Турнир в Роттердаме проходит с 1 по 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет €1117900.

Ранее сообщалось, что испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Роттердаме из-за травмы.

Теннис. Роттердам. 1-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:5