РФС может уволить сотрудника, изменившего фото с игрой рукой Мозеса

Российский футбольный союз (РФС) может уволить монтажера, изменившего фото с игрой рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

В начале встречи арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых после того, как мяч попал в руку Мозесу. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) позднее одобрила решение рефери, а РФС предоставил материалы по эпизоду. В Сети заподозрили, что на снимке мяч был перемещен на другое место с помощью монтажа.

«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по ее итогам», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС «Чемпионат.com».

Ранее в организации объяснили решение поставить пенальти на Мозесе в игре Кубка России.