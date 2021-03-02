Назван состав российских лыжников на индивидуальную гонку на ЧМ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
1:0
закончен
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
2:3 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
5:1
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
0:4
закончен
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
5:4 (ОТ)
закончен
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
4:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
6:2
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Калев
61:77
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
23:00
Италия / Серия А
ЛациоТорино
20:30
ЮвентусСпеция
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
0:0
1 период
СКАДинамо Мн
0:1
1 период
АвангардАвтомобилист
1:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
20:30
Морнар Гран Канария
20:30
Монако Нантер
21:00
Монако Нантер
21:00
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
22:30
Ховентуд Уникаха
22:45
Ховентуд Уникаха
22:45
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
20:30
БеневентоВерона
22:45
МиланУдинезе
22:45
ДженоаСампдория
22:45
ФиорентинаРома
22:45
АталантаКротоне
22:45
КальяриБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
21:00
БёрнлиЛестер Сити
21:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
23:15
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
21:00
НиццаНим
21:00
МетцАнже
21:00
ЛионРенн
21:00
БрестДижон
21:00
СтрасбургМонако
23:00
НантРеймс
23:00
МонпельеЛорьян
23:00
ЛилльМарсель
23:00
БордоПСЖ
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
19:00
УНИКС Андорра
19:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
20:45
Морнар Гран Канария
21:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
22:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Бурк Будучность
22:45
Бурк Будучность
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Назван состав российских лыжников на индивидуальную гонку на ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала состав мужской национальной команды на индивидуальную гонку на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает «Матч ТВ».

На старт выйдут Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин.

Индивидуальная гонка пройдет 3 марта. Начало — в 15.15 мск.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее сообщалось, что норвежка Терезе Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке свободным стилем.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.