Квят высказался о подписании контракта с «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят высказался о подписании контракта с командой «Формулы-1».

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию», — приводит слова россиянина пресс-служба команды в Twitter.

Гонщик отметил, что постарается использовать свой опыт как на трассе, так и вне ее, чтобы помочь в разработке нового болида и будущих машин.

«Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях», — добавил Квят.

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Руководство команды приняло решение не продлевать контракт с россиянином и взяли на его место японского новичка Юки Цунода.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее стал известен нанесенный Квятом ущерб команде «Альфа Таури».