Черчесов пожелал здоровья перенесшему инфаркт Романцеву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи экс-наставнику национальной команды и московского «Спартака» Олегу Романцеву, который перенес операцию на сердце.

2 марта 67-летний Романцев был госпитализирован в Москве с инфарктом.

«Здоровья вам, Олег Иванович! Мы еще повоюем, не сомневаюсь», — написал Черчесов в Instagram.

Романцев возглавлял «Спартака» с 1989 по 2003 год с перерывом на сезон-1996. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России, а также трижды завоевали Кубок страны. В Лиге чемпионом команда доходила до полуфинала.

Ранее экс-тренер сборной России заявил об улучшении состояния Романцева.