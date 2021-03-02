Загитова рассказала о впечатлениях от первой сессии

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
2:3 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
5:1
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
0:4
закончен
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
5:4 (ОТ)
закончен
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
4:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
6:2
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Калев
61:77
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
23:00
Италия / Серия А
ЛациоТорино
перенесен
ЮвентусСпеция
online
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
1:0
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
online
Морнар Гран Канария
81:85
закончен
Монако Нантер
online
Монако Нантер
94:88
4 четверть
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
16:21
1 четверть
Ховентуд Уникаха
online
Ховентуд Уникаха
4:4
1 четверть
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
20:30
БеневентоВерона
22:45
МиланУдинезе
22:45
ДженоаСампдория
22:45
ФиорентинаРома
22:45
АталантаКротоне
22:45
КальяриБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
21:00
БёрнлиЛестер Сити
21:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
23:15
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
21:00
НиццаНим
21:00
МетцАнже
21:00
ЛионРенн
21:00
БрестДижон
21:00
СтрасбургМонако
23:00
НантРеймс
23:00
МонпельеЛорьян
23:00
ЛилльМарсель
23:00
БордоПСЖ
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
19:00
УНИКС Андорра
19:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
20:45
Морнар Гран Канария
21:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
22:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Бурк Будучность
22:45
Бурк Будучность
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Загитова рассказала о впечатлениях от первой сессии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о первой сессии.

Летом 2020 года спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика» на факультете журналистики.

По словам фигуристки, зимняя сессия была сложной и волнительной.

«Но мы ведь знаем, что спортсмены всегда идут до конца. И делают на максимум все, что от них зависит. Я очень старалась, училась. Было трудно, но я полностью закрывала первую сессию. Все сдала», — цитирует Загитову Sport24.

Чемпионка Игр-2018 отметила, что добилась прогресса в учебе.

«К тому же, я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают, что-то подсказывают, когда это необходимо. Например, отправляют лекции. У нас все схвачено», — сказала спортсменка.

По словам фигуристки, преподаватели закрывают глаза на то, что она иногда пропускаю пары.

«Но все, что нужно, я делаю. Присутствую на всех важных занятиях — последние лекции, семинары. Самое главное, что в моих мозгах что-то откладывается, и я сдаю зачёты и экзамены. А сейчас у нас уже стартовал второй семестр. И я успеваю почти на все занятия», — добавила спортсменка.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.