В семье Акинфеева родился третий ребенок

У вратаря московского ЦСКА и его супруги Екатерины родилась дочка, сообщается в официальной странице клуба Twitter.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья», — говорится в сообщении.

Для семьи это третий ребенок. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.

Ранее сообщалось, что Акинфеев заболел ОРВИ, замерзнув в матче 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».