СКА переиграл минское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Андрей Кузьменко, также отличились Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. У гостей шайбы забросили Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.

Вторая встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина пройдет в Санкт-Петербурге 4 марта.

Ранее магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» из Нур-Султана в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

0:1 — Варфоломеев (Демков, Усов) — 04:53

1:1 — Кузьменко (Токранов, Бурдасов) — 26:06

2:1 — Кузьменко (Морозов) — 27:53 (5x4)

3:1 — Подколзин (Морозов, Галимов) — 32:06

3:2 — Воронин (Демков, Усов) — 50:08

4:2 — Кемппайнен (Ожиганов, Кетов) — 58:14