«Авангард» нанес поражение «Автомобилисту» в первом матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «ястребов». В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

Вторая встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина пройдет в Балашихе 4 марта.

Ранее магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» из Нур-Султана в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

«Авангард» (Омск, Россия) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Толчинский (Зернов, Емелин) — 06:02

2:0 — Каски (Толчинский) — 40:56 (5x4)

3:0 — Семенов (Береглазов, Ковальчук) — 43:52 (5x4)