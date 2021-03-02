Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
2:3 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
5:1
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
0:4
закончен
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
5:4 (ОТ)
закончен
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
4:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
6:2
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Калев
61:77
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
23:00
Италия / Серия А
ЛациоТорино
перенесен
ЮвентусСпеция
online
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
1:0
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
online
Морнар Гран Канария
81:85
закончен
Монако Нантер
online
Монако Нантер
94:88
4 четверть
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
16:21
1 четверть
Ховентуд Уникаха
online
Ховентуд Уникаха
4:4
1 четверть
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
20:30
БеневентоВерона
22:45
МиланУдинезе
22:45
ДженоаСампдория
22:45
ФиорентинаРома
22:45
АталантаКротоне
22:45
КальяриБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
21:00
БёрнлиЛестер Сити
21:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
23:15
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
21:00
НиццаНим
21:00
МетцАнже
21:00
ЛионРенн
21:00
БрестДижон
21:00
СтрасбургМонако
23:00
НантРеймс
23:00
МонпельеЛорьян
23:00
ЛилльМарсель
23:00
БордоПСЖ
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
19:00
УНИКС Андорра
19:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
20:45
Морнар Гран Канария
21:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
22:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Бурк Будучность
22:45
Бурк Будучность
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что представит новую программу на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Программы? Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу», — цитирует Загитову Sport24.

Шоу Тутберидзе пройдет 6 марта в Москве на арене «Мегаспорт».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее фигуристка рассказала о впечатлениях от первой сессии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.