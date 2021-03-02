Загитова представит новую программу на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что представит новую программу на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Программы? Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу», — цитирует Загитову Sport24.

Шоу Тутберидзе пройдет 6 марта в Москве на арене «Мегаспорт».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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