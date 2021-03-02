Пилот «Феррари» порадовался за ставшего резервным гонщиком «Альпин» Квята

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на новость о том, что россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Альпин».

«Здорово дядька, очень здорово», — написал Сайнс под сообщением россиянина в Instagram.

«Спасибо, дядя. Продолжай атаковать. До скорой встречи», — ответил Квят.

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Он набрал 32 очка в 17 гонках и занял 14 место в личном зачете. Также за свою карьеру в «королевских гонках» он выступал за «Ред Булл» и «Торо Россо», которая в последствии была переименована в «Альфа Таури».

Руководство команды приняло решение не продлевать контракт с россиянином и взяли на его место японского новичка Юки Цуноду.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее в «Альпин» рассказали о сильных сторонах Квята.