Тренер «Монако» назвал условие для выхода Головина в стартовом составе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин сможет выходить на матчи в стартовом составе.

«Когда медицинский штаб даст нам «зеленый свет» — он станет выходить на поле в стартовом составе. Голо может играть на трех позициях: на обоих флангах, а также месте «десятки». Это его приоритетная позиция», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

По словам специалиста, в клубе довольны влиянием россиянина на команду, а также его игрой после выхода со скамейки запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее Головин поделился эмоциями после двух голевых передач в матче с «Брестом».