Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой»

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу против «Ромы».
В список из 25 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин, перебравшийся в стан «фиалок» зимой. После перехода в команду форвард появился на поле лишь в двух играх и не отметился результативными действиями.
Встреча состоится во Флоренции 3 марта в 22.45 по московскому времени.
Ранее в «Фиорентине» оценили прогресс Кокорина.
�� | SQUAD LIST— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 2, 2021
I convocati viola per #FiorentinaRoma
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