«Боруссия Д» обыграла «Боруссию М» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышла в полуфинал Кубка Германии.

Встреча 1/4 турнира прошла на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Единственный мяч забил полузащитник дортмундцев Джейдон Санчо. В добавленное время ко второму тайму хавбек «шмелей» Махмуд Дауд получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Соперник «Боруссии» по полуфиналу будет определен позднее путем жеребьевки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить «Боруссии» больше £100 млн за двух игроков.

Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала

«Боруссия М» (Менхенгладбах) — «Боруссия Д» (Дортмунд) — 0:1

Голы: 0:1 — Санчо, 66

Удаления: нет — Дауд, 90+2