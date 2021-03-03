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Спортивные новости

Роналду провел 600-й матч в национальных чемпионатах

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (3:0), в котором отметился голом.

Эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных чемпионатах в карьере.

292 игры Роналду провел в испанской Примере, когда выступал за мадридский «Реал»; 196 — в Английской премьер-лиге (АПЛ) в бытность игроком «Манчестер Юнайтед»; 85 — в итальянской Серии А за «Ювентус»; 25 и 2 — в высшем и втором португальских дивизионах соответственно, играя в составе лиссабонского «Спортинга».

Ранее сообщалось, что Роналду забил всем командам Серии А в нынешнем сезоне.

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