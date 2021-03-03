«Ювентус» не собирается увольнять Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не будет уволен с занимаемой должности в ближайшее время.

О том, что клуб доверяет специалисту, несмотря на неудовлетворительные результаты, заявил спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи.

«Мы были на вершине 11 лет, а период доминирования обычно длится три-четыре года, так что уже прошли несколько эпох и продолжаем побеждать. Мы обновили команду, сменили тренера и довольны выбранным путем. У нас есть качественные игроки», — цитирует функционера Sky Sport Italia.

После 24-х сыгранных туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом».