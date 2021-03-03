Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

Игра, прошедшая на домашнем льду «пингвинов», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий в составе победителей Евгений Малкин отметился результативной передачей и заработал показатель полезности 1.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал и закончил встречу с коэффициентом полезности -4.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:2

0:1 – Фараби (Кутюрье) – 22:32'

1:1 – Капанен – 23:39'

2:1 – Капанен (Гюнцель, Раст) – 28:41' (5x4)

3:1 – Раст (Летанг, Малкин) – 30:45'

3:2 – Фараби (ван Римсдайк, Санхайм) – 51:00'

4:2 – Сеси (Фридман, Макканн) – 52:08'

5:2 – Мэтисон – 56:06'