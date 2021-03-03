Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов скончался в результате переохлаждения, сообщает «МК».

Как рассказал друг погибшего спортсмена Александр Евдокимов, Блинов не сумел добраться до своего дома в связи с сильным снегопадом, из-за чего замерз насмерть.

О пропаже Блинова стало известно 9 февраля. 66-летний Блинов перестал выходить на связь с родными, были организованы поиски. 2 марта тело мужчины обнаружили в глубоком снегу примерно в 150 метрах от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Подмосковье.

По словам Евдокимова, в день пропажи Блинов ездил по делам в Можайск. Домой он возвращался на такси, однако водитель высадил его за полкилометра от дома, поскольку снежные заносы не позволили автомобилю продвинуться дальше.

«Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии», — уточнил друг Блинова.

Ранее Федерация конного спорта России (ФКСР) выразила соболезнования в связи со смертью Блинова.