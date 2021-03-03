Бучневич стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс — «Баффало Сэйбрз» (3:2).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Адам Фокс. Он оформил две голевые передачи.

Замкнул тройку лучших еще один нападающий в составе победителей Крис Крайдер, отметившийся одной заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что передача Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Филадельфия Флайерз».