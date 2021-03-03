«Тампа» победила «Даллас» в НХЛ, Василевский оформил третий шатаут подряд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил второй третий подряд. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев очков не набрал.

Вратарь «Старз» Антон Худобин сделал 17 сейвов. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности -1.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич стал первой звездой матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:2

0:1 Палат (Хедман, Стэмкос) – 07:29' (5x4)

0:2 Гурд – 59:55' (en)