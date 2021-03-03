Словацкий лыжник признался, что болеет за Большунова

Лыжник сборной Словакии Иван Батори комплиментарно высказался о россиянине Александре Большунове.

По мнению Батори, на чемпионате мира — 2021 Большунов, завоевавший золото в склиатлон и бронзу в спринтерской эстафете, демонстрирует невероятный уровень.

«Александр не появился из ниоткуда, с Марса он точно не упал, поэтому его выступления на чемпионате мира меня не удивляют. Он уже давно в элите мировых лыжных гонок, и победа в скиатлоне это только доказала. Я за него постоянно болею, и тот успех был невероятным. Да, он потерял на некоторое время лидерство, но потом все равно обошел норвежцев. Снимаю шляпу перед ним», — цитирует Батори Pravda.sk.

Ранее шведский лыжник Вильям Порома рассказал об отношениях с россиянами после конфликта.