Супруга Мамаева высказалась об очередной измене футболиста

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
4:1
закончен
Италия / Серия А
ЛациоТорино
перенесен
ЮвентусСпеция
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
1:0
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
1:2
закончен
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
3:1
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
2:4
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
0:2
закончен
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
online
Морнар Гран Канария
81:85
закончен
Монако Нантер
online
Монако Нантер
98:94
закончен
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
98:108 (ОТ)
закончен
Ховентуд Уникаха
online
Ховентуд Уникаха
77:90
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Кубок России
УфаУрал
12:00
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
20:30
БеневентоВерона
22:45
МиланУдинезе
22:45
ДженоаСампдория
22:45
ФиорентинаРома
22:45
АталантаКротоне
22:45
КальяриБолонья
22:45
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
21:00
НиццаНим
21:00
МетцАнже
21:00
ЛионРенн
21:00
БрестДижон
21:00
СтрасбургМонако
23:00
НантРеймс
23:00
МонпельеЛорьян
23:00
ЛилльМарсель
23:00
БордоПСЖ
23:00
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
21:00
БёрнлиЛестер Сити
21:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
23:15
Кубок Испании
БарселонаСевилья
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
19:00
УНИКС Андорра
19:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
20:45
Морнар Гран Канария
21:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
22:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Бурк Будучность
22:45
Бурк Будучность
22:45
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
21:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
21:00
ЛиверпульЧелси
23:15
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
СКАДинамо Мн
19:30
Динамо МСеверсталь
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
04:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:30
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

Супруга Мамаева высказалась об очередной измене футболиста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об очередной измене футболиста.

Жена футболиста поделилась, что уличила супруга в еще одной измене. По ее признанию, это произошло на зимних сборах ростовской команды, которые проходили в Испании.

«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — написала Мамаева в Stories Instagram.

Стоит отметить, что Мамаева уже говорила об изменах супруга, информация об этом появилась во время уголовного дела, где игрок проходил фигурантом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.