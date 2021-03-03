Шведский лыжник боится подойти к Большунову с просьбой

Шведский лыжник Вильям Порома признался, что ему боязно подойти к российскому спортсмену Александру Большунову с просьбой, передает Expressen.

Порома признался, что ему хотелось бы провести совместную тренировку с россиянином, однако ему страшно обратиться к Большунову с подобной просьбой.

«Хотел бы я потренироваться с Большуновым? Конечно! Однако я боюсь к нему подойти, мне не хватит духа вот так взять и пообщаться. Думаю, если Саша захочет, он сам мне об этом скажет», — заявил швед.

Стоит отметить, что на чемпионате мира россиянин уже завоевал две медали — выиграл золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте вместе с Глебым Ретивых.

Ранее словацкий лыжник признался, что болеет за Большунова.