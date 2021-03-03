Исмаилов анонсировал интервью с Емельяненко

Боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что намерен сделать интервью с еще одним российским бойцом Александром Емельяненко, передает «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Емельяненко не появлялся на публике с лета, когда 24 июня на турнире АСА он проиграл техническим нокаутом Исмаилову. Бойцы встретились на мероприятии АСА 118 26 февраля.

«Кстати, выйдет у меня интервью с Александром Емельяненко. Инсайдик для тебя исключительно. Будет хорошее интервью именно с Александром Емельяненко», — заявил Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Хабиб отреагировал на призыв Исмаилова помочь «Анжи».