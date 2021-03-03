Василевский признан главной звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» Василевский оформил шатаут, совершив 28 сэйвов. Примечательно, что этот поединок стал третьим «сухим» подряд для голкипера.

Второй звездой дня в НХЛ стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен, на его счету дубль в поединке против «Филадельфии Флайерз». Матч завершился победой «Пингвинз» со счетом 5:2.

Замкнул тройку лучших американский форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, который записал на свой счет 3 (1+2) очка в игре против «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Далласом».