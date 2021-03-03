Американский журналист заявил о завершившейся карьере Косторной

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о карьере российской фигуристки, чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной.

Спортсменка по итогам финала Кубка России заняла шестое место и не смогла отобраться на чемпионат мира. На мировом первенстве выступят Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Взрослая карьера Косторной закончилась, так и не начавшись? Косторная выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при минувшего сезона, когда чемпионат мира был отменен. Однако в этом году она не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат мира», — написал журналист в своем Twitter.

Косторная летом 2020 года приняла решение о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Она перенесла тяжелое заболевание, а также на стартах перестала исполнять тройной аксель.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о планах на чемпионат мира.