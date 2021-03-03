Олимпиада в Токио может пройти без иностранных зрителей

Правительство Японии рассматривает вариант с проведением летних Олимпийских игр в Токио без иностранных болельщиков, сообщает японская газета Mainichi.

По информации источника, решение о допуске иностранных зрителей на трибуны может быть принято до конца марта.

Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото, говоря о сложившейся ситуации, отметила, что будут приложены все усилия для того, чтобы на Олимпиаде все же были болельщики, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за COVID-19 были перенесены на год.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Салах может принять участие в Олимпиаде.