Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, который скончался в 59 лет.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Лиги.

«РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — указано в сообщении.

Комментатор скончался 3 марта. Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.

Ранее сообщалось, что скончался комментатор Юрий Розанов.