Новичок ЦСКА назвал сумасшествием происходящее на дорогах Москвы

Норвежский полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, что его удивило больше всего в столице России, передает Sport24.

Хавбек отметил, что был удивлен холодной погоде, однако уже к этому привык, а вот ситуация на дорогах российской столице стала для него своеобразным шоком, потому что стильно отличается от того, как водят в Норвегии.

«И то, как люди водят машину — как наш водитель водит, как он перестраивается. В Норвегии так никто не ездит. Это первое, что я отметил для себя. Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет», — заявил футболист.

Бохинен пополнил состав армейцев в феврале.

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