Стали известны все четвертьфиналисты Кубка России по футболу.

3 марта «Уфа» обыграла «Урал» в перенесенном матче 1/8 финала, став последним участником 1/4 финала. Также за выход в полуфинал будут сражаться московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, «Сочи», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Жеребьевка 1/4 финала стоится 3 марта в 17.50 по московскому времени. Поединки этой стадии пройдут 7-8 апреля.

Ранее сообщалось, что «Уфа» одолела «Урал» и вышла в 1/4 финала Кубка России.