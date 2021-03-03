Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Розанова

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью известного комментатора Юрия Розанова.

Комментатор скончался 3 марта. Матчи Российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания.

«На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича», — указано в официальном аккаунте Twitter команды.

Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Федун отреагировал на смерть Розанова.