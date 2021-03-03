«Трасса сегодня посыпалась». Тренер сборной объяснил четвертое место Большунова

Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко прокомментировал четвертое место Александра Большунова в индивидуальной гонке раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Не думаю, что в четвертом месте Большунова виновата неправильная раскладка по дистанции: все делалось правильно, по плану. Единственное, на мой взгляд, ему не хватило сил. Неизвестно по какой причине, сегодня не солили трассу, и она просто посыпалась. В этих условиях таким спортсменам, как Александр, очень тяжело толкаться по каше», — сказал Бородавко в интервью «Спорт24»».

Тренер считает, что на результат Большунова повлияло и общее утомление. По мнению Бородавко, спортсмен не успел до конца восстановиться.

Ранее сообщалось, что Большунов занял четвертое место, а весь пьедестал заняли норвежцы.